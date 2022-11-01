«Виктория» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Виктория» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.00.



«Последний тур группового этапа ЛЧ. Честно говоря, не вижу никаких шансов для «Виктории». Дело в том, что в группе уже всё понятно: «Виктория» на последнем месте, «Барселона» продолжит уже в Лиге Европы.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Все это «Барселону» раскрепостит. В заявку не попали лидеры команды: Бускетс и Левандовски. Думаю, что это никак не повлияет на игру «Барселоны». Потому что выйдут молодые голодные ребята, которых много в «Барсе», которые получают мало практики. Все они будут пытаться себя ярко проявить, чтобы в будущем на них рассчитывали.



Уровень этих футболистов гораздо выше уровня игроков «Виктории», которая в пяти матчах группового этапа пропустила 20 мячей, то есть в среднем четыре за игру. Думаю, что примерно четыре гола «Барселона» и забьёт. Когда на неё ничего не давит, она играет очень хорошо и забивает много», — сказал Мор.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Хави дал обещание болельщикам «Барселоны».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.



Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.



Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.



Соболев не намерен уезжать в Турцию ради игры в Европе.