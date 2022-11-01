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«Виктория» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

«Виктория» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Виктория» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.00.

«Последний тур группового этапа ЛЧ. Честно говоря, не вижу никаких шансов для «Виктории». Дело в том, что в группе уже всё понятно: «Виктория» на последнем месте, «Барселона» продолжит уже в Лиге Европы.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Все это «Барселону» раскрепостит. В заявку не попали лидеры команды: Бускетс и Левандовски. Думаю, что это никак не повлияет на игру «Барселоны». Потому что выйдут молодые голодные ребята, которых много в «Барсе», которые получают мало практики. Все они будут пытаться себя ярко проявить, чтобы в будущем на них рассчитывали.

Уровень этих футболистов гораздо выше уровня игроков «Виктории», которая в пяти матчах группового этапа пропустила 20 мячей, то есть в среднем четыре за игру. Думаю, что примерно четыре гола «Барселона» и забьёт. Когда на неё ничего не давит, она играет очень хорошо и забивает много», — сказал Мор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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