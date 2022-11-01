«Бавария» — «Интер»: ставка Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов 1 ноября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».
Ставка: гол Лукаку за 3.50.
«Данный матч превратился в товарищеский. Команды решили все вопросы и завершат групповой этап на своих местах вне зависимости от исхода поединка. Мюнхенцы выходят в плей-офф с первого места, а миланцы — со второго. «Бавария» не проигрывает в 33 матчах Лиги чемпионов в группе подряд. Вопросы вызывают составы. Обе команды решают задачи в национальных чемпионатах, поэтому возможна ротация.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Возможно, на поле появится Ромелу Лукаку. Ему нужно набирать форму после травмы и возвращать место в основном составе. Подготовку к чемпионату мира тоже никто не отменял. В прошлом туре он вышел на поле на 83-й минуте, а забил на 87-й. В чемпионате бельгиец тоже вышел на замену. Думаю, он точно получит место в составе в этом матче. Это забивающий форвард. Ему нужно показать, что травма позади и он всё еще хорош. Мотивации у бельгийца хоть отбавляй, чтобы отметиться забитым голом», — сказал Гусев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.
Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
Соболев не намерен уезжать в Турцию ради игры в Европе.
- 1 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15