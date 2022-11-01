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«Бавария» — «Интер»: ставка Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов 1 ноября

«Бавария» — «Интер»: ставка Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов 1 ноября
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».

Ставка: гол Лукаку за 3.50.

«Данный матч превратился в товарищеский. Команды решили все вопросы и завершат групповой этап на своих местах вне зависимости от исхода поединка. Мюнхенцы выходят в плей-офф с первого места, а миланцы — со второго. «Бавария» не проигрывает в 33 матчах Лиги чемпионов в группе подряд. Вопросы вызывают составы. Обе команды решают задачи в национальных чемпионатах, поэтому возможна ротация.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Возможно, на поле появится Ромелу Лукаку. Ему нужно набирать форму после травмы и возвращать место в основном составе. Подготовку к чемпионату мира тоже никто не отменял. В прошлом туре он вышел на поле на 83-й минуте, а забил на 87-й. В чемпионате бельгиец тоже вышел на замену. Думаю, он точно получит место в составе в этом матче. Это забивающий форвард. Ему нужно показать, что травма позади и он всё еще хорош. Мотивации у бельгийца хоть отбавляй, чтобы отметиться забитым голом», — сказал Гусев.

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