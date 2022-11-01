«Бавария» — «Интер»: какой канал покажет матч Лиги чемпионов, смотреть прямую трансляцию

1 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Начало — в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч! Футбол 1».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу баварцев можно с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценивается в 6.90. На ничью дают коэффициент 5.40.
Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.
Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
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