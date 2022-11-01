Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 5.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лейпциг».
Ставки: победа «Шахтёра» с коэффициентом 5.10.
«Шахтёр» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/2018. Для этого достаточно выиграть у «Лейпцига», поскольку при равенстве очков «горняки» окажутся выше в турнирной таблице. Дело в том, что в первом круге номинальные хозяева обыграли «Лейпциг» на выезде со счётом 4:1.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
«Шахтёр» довольно успешно прошёл групповую стадию. Команда проиграла всего один из пяти матчей. Три встречи подопечные хорватского специалиста Игора Йовановича завершили вничью. Лучший бомбардир клуба —- Михаил Мудрик. Но его счету три забитых мяча.
Перед заключительным туром «Лейпциг» находится в удобном положении. Команда под управлением Марко Розе набрала девять очков, на три опережая своего соперника. Поэтому гостям достаточно завершить встречу вничью, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. В минувшем туре ЛЧ «Лейпцигу» удалось выиграть на домашней арене у мадридского «Реала» 3:2. Лучший бомбардир клуба — португальский форвард Андре Силва. На его счету два гола и две результативные передачи.
«Шахтёр» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому особого давления за результат нет. Надежда украинских болельщиков – на великолепную форму талантливого Михаила Мудрика, за которого лучшие клубы Европы уже готовы выложить € 100 млн. Хозяева знают слабые точки «Лейпцига», поэтому способны одержать победу, что и доказали выигрышем в первом круге группового этапа ЛЧ. Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «победа «Шахтёра» за коэффициент 5.10. Немецкий клуб уступил четыре из последних семи выездных матчей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.
Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.
- 1 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00