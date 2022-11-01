Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 5.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лейпциг».



Ставки: победа «Шахтёра» с коэффициентом 5.10.



«Шахтёр» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/2018. Для этого достаточно выиграть у «Лейпцига», поскольку при равенстве очков «горняки» окажутся выше в турнирной таблице. Дело в том, что в первом круге номинальные хозяева обыграли «Лейпциг» на выезде со счётом 4:1.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



«Шахтёр» довольно успешно прошёл групповую стадию. Команда проиграла всего один из пяти матчей. Три встречи подопечные хорватского специалиста Игора Йовановича завершили вничью. Лучший бомбардир клуба —- Михаил Мудрик. Но его счету три забитых мяча.



Перед заключительным туром «Лейпциг» находится в удобном положении. Команда под управлением Марко Розе набрала девять очков, на три опережая своего соперника. Поэтому гостям достаточно завершить встречу вничью, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. В минувшем туре ЛЧ «Лейпцигу» удалось выиграть на домашней арене у мадридского «Реала» 3:2. Лучший бомбардир клуба — португальский форвард Андре Силва. На его счету два гола и две результативные передачи.



«Шахтёр» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому особого давления за результат нет. Надежда украинских болельщиков – на великолепную форму талантливого Михаила Мудрика, за которого лучшие клубы Европы уже готовы выложить € 100 млн. Хозяева знают слабые точки «Лейпцига», поэтому способны одержать победу, что и доказали выигрышем в первом круге группового этапа ЛЧ. Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «победа «Шахтёра» за коэффициент 5.10. Немецкий клуб уступил четыре из последних семи выездных матчей.



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