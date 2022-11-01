Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) — «Селтик».
Ставка: «обе забьют — нет» за 2.00.
С «Реалом» периодически возникают такие ситуации, когда команда останавливается и перестаёт играть на привычном уровне. Явление редкое, и далеко не всегда соперники пользуются такими подарками от фаворита, однако Лейпциг в прошлом туре воспользовался и нанёс «сливочным» первое поражение в турнире (2:3). Теперь подопечным Карло Анчелотти необходимо не только реабилитироваться за осечку, но есть и турнирная мотивация – первое место в группе.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Соперник для достижения данной цели более чем подходящий – «Селтик» без вариантов худшая команда квартета. Шотландцев пока хватило лишь на две ничьих с «Шахтёром», но побеждать в Лиге чемпионов они не любят и не умеют. В восьми последних матчах «кельты» в лучшем случае добывали одно очко, но выиграть не могли. Похвастаться гости могут разве что тем, что в четырёх предыдущих встречах в ЛЧ добывали ничью три раза.
Теперь же у них и мотивации толком никакой нет – только борьба за престиж и шанс сотворить сенсацию. Однако «Реал» в столь ответственный момент сделать это не позволит – у действующего чемпиона нет кадровых проблем и три победы подряд в турнире на домашнем стадионе. Возьмём «обе забьют – нет» за 2.00.
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