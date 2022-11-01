«Ювентус» — «ПСЖ»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, какой канал покажет

2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч! Футбол 2».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценивается в 5.10. На ничью дают коэффициент 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.
Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия» с коэффициентом 2.02.
Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.
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