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«Ювентус» — «ПСЖ»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, какой канал покажет

«Ювентус» — «ПСЖ»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, какой канал покажет
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2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч! Футбол 2».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценивается в 5.10. На ничью дают коэффициент 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия» с коэффициентом 2.02.

Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.

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