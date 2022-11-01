Прогноз на матч «Марсель» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» победит за 2.45.

В самой напряжённой группе Лиги чемпионов у нас ситуация максимально запутанная. За тур до финиша абсолютно все команды сохраняют не только шансы на выход в плей-офф, а даже на первую строчку. Сейчас её занимает «Тоттенхэм», которому для выхода из группы будет достаточно сыграть вничью. «Марсель» же не устроит никакой другой результат, кроме победы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прервать серию из четырёх матчей без побед и оформить выход из группы французам будет очень сложно. Они сейчас не могут похвастаться ничем – ни игрой, ни результатами.

Свои очки в группе французы набрали только благодаря глупости игроков «Спортинга», которые в обоих матчах зарабатывали раннее удаление и дарили преимущество сопернику.



«Марсель» вынужден идти вперёд и атаковать. Это ставит команду в определённые рамки, из которых трудно выбраться без потерь. «Тоттенхэм» под руководством Конте одна из тех команд, которые могут идеально подстроиться под такого соперника. Гости отдадут инициативу и станут выжидать, а когда соперник раскроется – накажут его за это. Хороший вариант здесь поставить на победу «Тоттенхэма» за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

Лионель Месси не отвечает на звонки из «Барселоны».

Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

«Челси» высоко оценивает талант Захаряна и снова попытается его купить.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.