«Тампа-Бэй» — «Оттава»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз».



Ставка: победа «Тампы» с форой (-1.5) за 2.17.



«Тампа» спокойно играет в свой хоккей и в своём хоккее чувствует себя достаточно комфортно, лучшим доказательством чему являются четыре победы в пяти последних матчах.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



А вот «Оттаву» швыряет из огня да в полымя. Столичная команда играет серийно, на смену четырём подряд победам уже пришли два поражения, и, похоже, эта чёрная серия имеет все предпосылки к своему продолжению.



Имеет в первую очередь потому, что все победы в текущем сезоне пришлись у «сенаторов» на домашние матчи. А вот на выездные пришлись практически все поражения. То есть команда имеет не просто явный, а сверхъявный перекос в домашнюю сторону и на выездах играет отвратительно.



Во-вторых, статистика личных встреч особых шансов «Оттаве» не оставляет. И если в общем и целом преимущество «Тампы» не слишком заметно, то конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Тампе, преимущество хозяев более чем двукратное – семь против трёх.



Всё это вместе позволяет спрогнозировать домашнюю победу Василевского & Ко «в рабочем порядке».



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