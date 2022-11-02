«Бавария» — «Интер»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли, кто победил

1 ноября состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.



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Счёт на 32-й минуте открыл Бенжамен Павар. Йозуа Киммих от угла поля совершил навес в штрафную «Интера», откуда Павар нанёс удар головой — мяч с отскоком от газона залетел под перекладину. На 72-й минуте Эрик Шупо-Мотинг укрепил преимущество хозяев и установил итоговый счёт в игре.



После завершения группового этапа мюнхенцы лидируют в квартете C. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 18 очков. «Интер» расположился на второй строчке. Подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков. Обе команды вышли в плей-офф.

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