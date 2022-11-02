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«Шахтёр» Донецк – «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Шахтёр» Донецк – «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» Донецк – «РБ Лейпциг» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Шахтёр» будет принимать «Лейпциг», игра пройдёт в Польше. «Шахтёр», как мы помним, в первом матче одержал победу. Последний тур, «Шахтёру» обязательно надо обыгрывать «Лейпциг», между командами три очка. Но «Лейпциг» сейчас в полном порядке – три победы подряд в группе (обыграли мадридский «Реал» и дважды «Селтик»), в чемпионате здорово играют – ушли с 0:3 с «Аугсбургом», в последнем туре победили «Байер» — 2:0. В первом матче «Лейпциг» играл лучше «Шахтёра», просто немецкую команду подловили на контратаках. Мудрик убегал, и в итоге «Лейпциг» проиграл – 1:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лейпцигу» ни в коем случае нельзя проигрывать. Если «Лейпциг» проиграет, то «Шахтёр» по личным встречам будет выше. От этого и стоит плясать. Если «Шахтёр» сыграет чуть более открыто и смело, «Лейпциг» с помощью Нкунку, Собослаи и прочих бегущих ребят может взять реванш.

Мне кажется, что если «Шахтёр» чуть откроется, «Лейпциг» сможет этим воспользоваться. Он сейчас в очень хорошем состоянии. Я бы сыграл «верх» в этом матче – больше 2,5 мяча. Оценивается ставка в 1.70. Еще бы рассмотрел победу «Лейпцига» через «верх». Но просто «вершок» чуть понадёжнее»,- сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

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