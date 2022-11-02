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«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Куньлунь» не проиграет и ТМ 5.5 за 3.04.

«Зубрам» не удалось начать новую серию, на этот раз победную, которая должна была прийти на смену проигрышной. В Ярославле минчан ожидаемо остановили, причем для этого хватило всего одной шайбы. Нападение «зубров» так ничего и не смогло поделать с обороной железнодорожников, но не будем ставить на минском нападении крест – оборона «Локомотива» сейчас практически идеальная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Куньлуня» оборона, конечно, не такая хорошая. Но тут надо иметь в виду, что «зубров» прилично повозили в Ярославле, тогда как китайские товарищи в это время отдыхали. И при этом им никуда не пришлось ездить или откуда-то возвращаться, поскольку сейчас у них идет домашняя серия.

Статистика личных встреч, конечно же, на стороне минчан. Всего с момента появления на белом свете «Куньлуня» соперники провели 12 матчей. У минчан небольшое преимущество – семь побед против пяти. На китайских площадках преимущество «зубров» выглядит солиднее: четыре минские победы против двух китайских.

Увы, минчане сейчас далеки от приличной формы, и этот факт вкупе с тяжелейшим предыдущим матчем не позволяет считать их однозначными фаворитами. Поэтому прогноз будет достаточно скромным: предполагаю, что в домашнем матче «Куньлунь» наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время, в не совсем, но все-таки низовом матче, где тотал не превысит 5.5», — сказал Лебедев.

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