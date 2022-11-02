«Ювентус» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ».
Ставка: победа «ПСЖ» в один мяч за 3.62.
«Ювентус» уже потерял всякие шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов, но при определённых раскладах может лишиться и участия во втором по значимости европейском турнире. Туринцы сейчас далеки от оптимальных кондиций и имеют серьёзные сложности с составом, потеряв из-за травм огромное количество ключевых исполнителей. В последнем туре Серии А «старая синьора» с трудом смогла справиться с цепким «Лечче» и отдала немало сил в этом противостоянии, что обязательно скажется на физическом состоянии футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «ПСЖ», то клуб сейчас находится в отличной форме, набрал потрясающий ход и очень мощно продвигается по всем турнирам, где принимает участие. Особенно радует тройка игроков атаки, которые хороши и по отдельности, но в таком сочетании дарят просто фантастический футбол в нападении. Да, парижане уже гарантировали себе место в плей-офф, однако борьба за вершину таблицы ещё не завершена, и «Бенфика» вполне может отобрать у конкурента первую строчку.
На мой взгляд, в этой паре особой интриги не случится. «Ювентус» и по качеству футбола сейчас значительно слабее противника, и особой мотивации у туринцев не будет. Да, они способны побороться за Лигу Европы, но могут и бросить все силы на чемпионат, учитывая не самые радужные перспективы и там.
Парижане приедут очень мотивированными и явно за очками. Я считаю, что гости смогут добыть минимальную победу, хоть и играют на выезде», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
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