СКА – ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – ХК «Сочи».



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.36.



«Матч, в котором победитель, в принципе, известен, с одним небольшим «но». Конкретно в Санкт-Петербурге сочинцы периодически взбрыкивали, пытаясь показать товар лицом потенциальному работодателю. Не случайно из восьми междусобойчиков, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Северной столице, южане выиграли четверть, то есть два противостояния. Между прочим, в самом Сочи картина для них гораздо скромнее.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но дело-то в том, что сочинцы сейчас не в таком состоянии, чтобы взбрыкивать, особенно в Санкт-Петербурге. Когда у тебя действующая серия из девяти поражений подряд, в которых ты набрал только одно очко, тут уже не до товара, показывать нечего. Тут хоть бы уцелеть, чтобы в блин не раздавили.



То есть вопрос с победителем предстоящего матча более чем очевиден. И коэффициент там будет ещё меньше, чем подают на паперти. Можно ли сыграть на счёте и на тотале? В принципе, можно — другое дело, что практически всегда СКА побеждает достаточно скромно. Потому что на такие матчи выпускает много резервистов, тогда как для ХК «Сочи» это становится если не матчем жизни, то уж матчем перспектив точно. А ещё матчи получаются весьма «низовыми», что тоже нужно иметь в виду.



Итак, победа СКА в основное время, с преимуществом от двух шайб и более и с тоталом, не превышающим 5.5», — сказал Лебедев.



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