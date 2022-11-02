«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов 2 ноября

Чемпион Европы в составе России U-17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ставка: победа «Лейпцига» и обе забьют за 3.10.
«Шахтёр» — «РБ Лейпциг» — последний матч группы. Такие встречи всегда интересны. «Шахтёр» уже гарантировал себе весну в еврокубках. Очень хочу рассказать об их пути в этой Лиге чемпионов. Внутренний чемпионат брать не буду, там у них не всё так однозначно. Буду говорить только про Лигу чемпионов. Из пяти матчей уступили только один раз — «Реалу» в Испании со счётом 1:2. Во всех пяти встречах выглядели достойно — одна победа, три ничьих, одно поражение. В каждом из пяти матчей всегда были аутсайдерами, но навязывали свой футбол и играли очень даже неплохо.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В последней встрече должны были одолеть «Селтик», но трудно надеяться на победу, когда не забиваешь в пустые ворота с пяти метров. Надеюсь, все помнят этот момент, не буду показывать пальцем на того, кто не забил. Скажу, кто отдавал. Это был Мудрик, хотя он мог решать сам, до этого забил супергол, поделился. Сейчас он лидер «Шахтёра». До этой Лиги чемпионов ходили слухи о его отъезде в Англию. Уверен, что это точно произойдёт.
«РБ Лейпциг» эту Лигу чемпионов начал с двух поражений, что отвратительно. Зато когда результаты пошли в Бундеслиге, то и в ЛЧ, соответственно, тоже. Три победы подряд в группе, последняя над «Реалом» со счётом 3:2. После ухода Тедеско «РБ Лейпциг» прибавил.
Часто даю прогнозы на эту команду и редко ошибаюсь. Гости этот матч выиграют, но хочу, чтобы «Шахтёр» очень ровно прошёл эту группу с точки зрения игры. Результат у них тоже есть, но побед мало. Пусть ставка будет, что обе забьют, но «РБ Лейпциг» выиграет», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
- 2 ноября 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
- 1 ноября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30