«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Севилья».
Ставка: ТМ 3.5 за 1.79.
«6-й тур Лиги чемпионов. Для меня немного удивительно, что букмекеры верят в голы в этом матче. Потому что когда «Сити» добивается результата, то просто контролирует игру, не включает максимальные скорости, тратит минимум усилий.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Напомню, последние два матча в ЛЧ «Сити» сыграл 0:0. Это был тот счёт, который устраивал команду.
Кроме того, в матче не сыграет Холанд. Гвардиола уже сообщил, что задача решена, дадут поиграть резерву.
У «Севильи» в Примере дела идут максимально плохо. Команда разделяет очки с теми, кто идёт в зоне вылета. Ей тоже нет смысла выкладываться. Потому что в группе и так всё понятно: «Севилья» никуда не денется с третьего места, поэтому игра пройдёт максимально спокойно: мало жёлтых карточек, мало угловых и мало голов», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
- 2 ноября 2022
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