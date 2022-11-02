«Ювентус» — «ПСЖ»: ставка Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов 2 ноября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют за 1.67.
«Команды занимают совершенно разные позиции в группе. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф, а вот «Ювентус» будет бороться за попадание в Лигу Европы. В национальном чемпионате парижане с трудом выиграли у «Труа» со счётом 4:3. Снова забили Месси, Мбаппе и Неймар. «ПСЖ» лидирует, а ближайший преследователь «Ланс» отстаёт на пять очков. «Ювентус» только седьмой в Серии А и отстаёт от лидера на 10 баллов. В последнем туре в гостях победили «Лечче» — 1:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Важно, что в воскресенье у «Ювентуса» принципиальный матч с «Интером» в чемпионате. Они могут держать его в голове. Однако мотивация у туринцев ещё сохраняется, ведь можно пробиться в плей-офф Лиги Европы. Четыре поражения за пять туров в Лиге чемпионов — худший результат в истории «Ювентуса». Поражение от «Бенфики» тоже получилось тяжёлым — трижды пропустили уже в первом тайме. «ПСЖ» легко обыграл «Маккаби» со счётом 7:2.
В гостях французы не победили в шести из семи предыдущих матчей. В 11 матчах подряд парижане пропускают на чужом поле в Лиге чемпионов. У «ПСЖ» равенство очков с «Бенфикой», а можно выйти с первого места. Мотивация сохраняется. Туринцы постараются пройти в Лигу Европы. Поэтому можно ждать голы с обеих сторон», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
- 2 ноября 2022
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