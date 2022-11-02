«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «ПСЖ» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
«Ювентус», никуда уже не попавший, если только в Лигу Европы получится, но там надо рассчитывать, что «Маккаби» ничего не наберёт в игре с «Бенфикой», а сам он возьмёт какие-то очки с «ПСЖ», сыграет как раз с чемпионом Франции.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом матче между этими командами Париж был очень хорош в первом тайме – два забил, а мог и ещё. Потом «Ювентус» в игру вернулся, но не более того. Победа «ПСЖ» — 2:1.
«Париж» идёт вровень с «Бенфикой» — по 11 очков команды набрали. И, конечно, по статусу, имиджу, репутации «ПСЖ» важно выйти из группы с первого места. Да, играют сейчас на выезде, но всё равно. «Ювентус» в последнем матче сыграл «низ» — выиграл у «Лечче» (1:0), но, мне кажется, «Париж» может заставить «Ювентус» играть в открытый футбол. Скорее всего, футбол в Турине будет результативным.
От обороны «Париж» редко играет, зачем ему играть от обороны здесь и сейчас, если он понимает, что «Бенфика» может обыграть «Маккаби». Мой прогноз на этот матч – тотал больше 2.5 мяча за 1.70», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
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