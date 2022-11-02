Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «ПСЖ» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Ювентус», никуда уже не попавший, если только в Лигу Европы получится, но там надо рассчитывать, что «Маккаби» ничего не наберёт в игре с «Бенфикой», а сам он возьмёт какие-то очки с «ПСЖ», сыграет как раз с чемпионом Франции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом матче между этими командами Париж был очень хорош в первом тайме – два забил, а мог и ещё. Потом «Ювентус» в игру вернулся, но не более того. Победа «ПСЖ» — 2:1.

«Париж» идёт вровень с «Бенфикой» — по 11 очков команды набрали. И, конечно, по статусу, имиджу, репутации «ПСЖ» важно выйти из группы с первого места. Да, играют сейчас на выезде, но всё равно. «Ювентус» в последнем матче сыграл «низ» — выиграл у «Лечче» (1:0), но, мне кажется, «Париж» может заставить «Ювентус» играть в открытый футбол. Скорее всего, футбол в Турине будет результативным.

От обороны «Париж» редко играет, зачем ему играть от обороны здесь и сейчас, если он понимает, что «Бенфика» может обыграть «Маккаби». Мой прогноз на этот матч – тотал больше 2.5 мяча за 1.70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.

Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.

«Ювентус» — «ПСЖ». Месси и Мбаппе не заметят потерю Неймара «Ювентус» — «ПСЖ». Месси и Мбаппе не заметят потерю Неймара
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022