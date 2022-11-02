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«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «РБ Лейпциг» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«В 1-м туре эта пара создала главную сенсацию турнира – «Шахтёр» выиграл, что завело немцев совсем в глубокий кризис и заставило сменить тренера. Сейчас ситуация совсем другая – «Лейпциг» набрал ход и сумел опередить «Шахтёр» в таблице, поэтому его устраивает ничья.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Полагаю, что в этом матче нужно исходить из забитых голов. «Шахтёр» вынужден будет атаковать, так как ему нужно выигрывать, а «Лейпциг» умеет действовать на контратаках. На мой взгляд, лучший вариант – обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

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