«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «РБ Лейпциг» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.
«В 1-м туре эта пара создала главную сенсацию турнира – «Шахтёр» выиграл, что завело немцев совсем в глубокий кризис и заставило сменить тренера. Сейчас ситуация совсем другая – «Лейпциг» набрал ход и сумел опередить «Шахтёр» в таблице, поэтому его устраивает ничья.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Полагаю, что в этом матче нужно исходить из забитых голов. «Шахтёр» вынужден будет атаковать, так как ему нужно выигрывать, а «Лейпциг» умеет действовать на контратаках. На мой взгляд, лучший вариант – обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
- 2 ноября 2022
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