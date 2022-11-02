ЧМ-2022 в Катаре: когда стартует и когда завершится, где пройдёт финал, кто покажет

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября по середину декабря.
Матчи ЧМ-2022 будут сыграны на восьми стадионах в пяти городах. В России матчи ЧМ-2022 покажет телеканал «Матч!».
Экспресс с коэффициентом 6.94.
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