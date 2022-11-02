«Манчестер Сити» – «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Севилья» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«Манчестер Сити» дома будет играть с «Севильей» в группе G Лиги чемпионов. Здесь с распределением команд уже всё понятно: «Сити» — первый, Дортмунд – второй, «Севилья» — третья. Даже если испанский клуб сравняется по очкам с Дортмундом, всё равно севильцы не будут выше по личным встречам. Та же самая история в случае с «Копенгагеном» и «Севильей». Севильцы отправляются в Лигу Европы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вообще, в этой Лиге чемпионов «Сити» очень мало пропускает – только один мяч. На выезде дважды умудрились сыграть 0:0. А дома «Ман Сити» пропустил лишь от «Боруссии».



Учитывая, что матч особо не важен ни тем, ни другим, у «Сити» могут выйти не совсем основные защитники. А у «Севильи» остаётся желание забить. В прошлом матче в чемпионате севильцы не забили. Поэтому хочу рискнуть и взять «обе забьют».

Рассчитываю, что в большей степени «Сити» сыграет неосновным составом. У «Севильи» будут шансы забить. Сам «Сити», конечно, скорее всего, забьёт. Коэффициент на этот вариант – 1.87», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.66.



Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.



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Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.



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Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.