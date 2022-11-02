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«Ювентус» – «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч группового турнира Лиги чемпионов

«Ювентус» – «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч группового турнира Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» – «ПСЖ» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: гол Мбаппе за 2.20.

«Всё уже решено в этой группе, если мы говорим о проходе в плей-офф Лиги чемпионов. Но, думаю, что тот же «ПСЖ» хочет быть первым. Ему точно не хочется оказаться ниже «Бенфики». Имидж пострадает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» по уровню серьезно уступает на данный момент парижанам. В то же время ему хочется напоследок хлопнуть дверью. Может быть, победа над «ПСЖ» дала бы импульс для удачных матчей в чемпионате Италии.

Но я все-таки верю, что «ПСЖ» поставит лучший состав. А кому там забивать? Конечно, Мбаппе. Выбирал между ним и Месси, но Лео все-таки больше создает, помогает партнерам. А Мбаппе в этой тройке больше заточен на удары. Так что – гол Мбаппе!», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.

Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.

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