«Манчестер Сити» — «Севилья»: смотреть матч Лиги чемпионов, прямая трансляция

2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Футбол 1».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.21. Успех гостей оценивается в 16.50. На ничью дают коэффициент 6.70.



Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.66.



Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.



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Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.



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