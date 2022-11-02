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«Ювентус» — «ПСЖ»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, какой канал

«Ювентус» — «ПСЖ»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, какой канал
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2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч! Футбол 2».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценивается в 5.10. На ничью дают коэффициент 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.

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