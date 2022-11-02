Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.73.

К последнему матчу группового этапа обе команды подошли, не испытывая турнирной мотивации. Исход встречи не повлияет на текущие позиции клубов. «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, а «Севилья» продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы. На кону стоит лишь престиж.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Небесно-голубые в Лиге чемпионов, как и в АПЛ, стремятся к доминированию на поле через контроль мяча (67,2%). Команда проводит 45% игрового времени в середине поля и ещё 37% — у штрафной соперников, границы которой игроки осаждают за счёт высокой культуры паса (91,3% точных пасов — лучший результат в ЛЧ) и индивидуально-технических показателей.



Футболисты наносят по 17,6 выстрела по воротам, из которых 7,2 приходятся в цель (четвёртые результаты). Эрлинг Холанд и его одноклубники забили 11 голов, из которых пять на счету норвежского форварда. Он является главным винтиком атакующего механизма Пепа Гвардиолы, и его отсутствие на поле существенно сказывается на производительности команды.



Встреча с «Копенгагеном», в которой он не принимал участия, завершилась ничейным результатом — 0:0. В игре с дортмундской «Боруссией» норвежец получил повреждение и был заменён. Она также завершилась безголевой мировой. Собственно, и в недавней встрече в АПЛ с «Лестером» (1:0) победа досталась «Манчестер Сити» с огромным трудом.



Тем не менее, «горожане» превосходят «Севилью» по всем игровым показателям. Пеп Гвардиола обладает качественной глубиной состава и при поддержке родных стен не должен испытывать проблем с красно-белыми.



Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.73. Также перспективно смотрится пари «победа хозяев поля через тотал больше 3.5 мяча» за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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