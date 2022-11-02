Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.
«Трабзонспор» на выходных скатал скучную нулевую ничью с «Касымпашой» и, таким образом, лишился возможности ворваться на первую строчку турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Игра на два фронта непросто даётся чемпиону Турции. В чемпионате страны «Трабзонспор» отстаёт уже на пять очков от лидера, а в Лиге Европы даже победа не гарантирует выхода в плей-офф. Судьба «Трабзонспора» находится в том числе в руках и ногах Александра Головина и его «Монако». В случае победы «Монако» над «Црвеной Звездой» матч «Трабзонспора» уже будет иметь значение только в вопросе, кто продолжит борьбу в Лиге конференций.
Но и «Монако» зависит от игры «Ференцвароша». В случае если команда Станислава Черчесова отберёт очки у «Трабзонспора», монегаскам будет достаточно ничьей в матче с «Црвеной Звездой» для выхода в плей-офф. Вот только Александру Головину придётся выкладываться полностью, потому что этого не произойдёт.
В пользу победы хозяев поля говорит несколько факторов. Во-первых, на своём стадионе «Трабзонспор» не знает поражений с августа 2021 года, когда сюда приехала «Рома» Жозе Моуринью. А обе домашние встречи Лиги Европы завершились уверенными победами. «Трабзонспор» пропускал тур чемпионата Турции, чтобы лучше подготовиться к этой встрече, пока «Ференцварош» на выходных с трудом обыгрывал «Залаэгерсег» в венгерской Высшей лиге. И самое главное – у венгерского чемпиона уже решены все турнирные задачи, их первому месту ничего не угрожает, поэтому можно сыграть в своё удовольствие.
Как и во всех пяти матчах «Трабзонспора», в группе H мы увидим не менее трёх голов. Рекомендуем ставку на ТБ 2.5 за 1.73.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Божович: через шесть месяцев у России всё будет хорошо.
Бывший полузащитник «Анжи»: Европа – большая деревня.
Черчесов объяснил, почему Дзюбе не дают играть в «Адана Демирспор».
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15