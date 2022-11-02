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Прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош»

Прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Трабзонспор» на выходных скатал скучную нулевую ничью с «Касымпашой» и, таким образом, лишился возможности ворваться на первую строчку турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игра на два фронта непросто даётся чемпиону Турции. В чемпионате страны «Трабзонспор» отстаёт уже на пять очков от лидера, а в Лиге Европы даже победа не гарантирует выхода в плей-офф. Судьба «Трабзонспора» находится в том числе в руках и ногах Александра Головина и его «Монако». В случае победы «Монако» над «Црвеной Звездой» матч «Трабзонспора» уже будет иметь значение только в вопросе, кто продолжит борьбу в Лиге конференций.

Но и «Монако» зависит от игры «Ференцвароша». В случае если команда Станислава Черчесова отберёт очки у «Трабзонспора», монегаскам будет достаточно ничьей в матче с «Црвеной Звездой» для выхода в плей-офф. Вот только Александру Головину придётся выкладываться полностью, потому что этого не произойдёт.

В пользу победы хозяев поля говорит несколько факторов. Во-первых, на своём стадионе «Трабзонспор» не знает поражений с августа 2021 года, когда сюда приехала «Рома» Жозе Моуринью. А обе домашние встречи Лиги Европы завершились уверенными победами. «Трабзонспор» пропускал тур чемпионата Турции, чтобы лучше подготовиться к этой встрече, пока «Ференцварош» на выходных с трудом обыгрывал «Залаэгерсег» в венгерской Высшей лиге. И самое главное – у венгерского чемпиона уже решены все турнирные задачи, их первому месту ничего не угрожает, поэтому можно сыграть в своё удовольствие.

Как и во всех пяти матчах «Трабзонспора», в группе H мы увидим не менее трёх голов. Рекомендуем ставку на ТБ 2.5 за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

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