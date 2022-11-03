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«Реал Сосьедад» — «МЮ»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «МЮ»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги Европы
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3 ноября состоится матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ». Начало – в 20:45 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч! Футбол 1».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал Сосьедад» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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