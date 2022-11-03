«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали шансы команд в «зелёном дерби» КХЛ

3 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.00. Шансы уфимцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.
Эксперты сомневаются, что матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.04, а на ТМ 4.5 дают 1.78.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.20. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.51, а на успех «Салавата Юлаева» можно поставить за 2.55.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.
Сын Горди Хоу: если бы папа был тут, он бы следовал за Овечкиным.
Герсонский: «Ак Барс» и Радулов должны найти точки соприкосновения.
- 3 ноября 2022
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00