«Реал» Мадрид — «Селтик»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

2 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Селтиком». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
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Спустя шесть минут после стартового свистка Лука Модрич открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 21-й минуте Родриго укрепил преимущество. Бразилец также с «точки» отправил мяч в ворота соперника.
Во втором тайме счёт до разгромного довёл Марко Асенсио. Даниэль Карвахаль открылся на правом краю штрафной и в падении вернул мяч обратно — Марко в касание уложил мяч в угол. Спустя 10 минут Винисиус Жуниор забил четвёртый гол «Королевского клуба». Федерико Вальверде с правого фланга прострелил во вратарскую — Джо Харт на перехвате не достал до мяча, а Карл Старфельт не смог сдержать Винисиуса. Бразилец подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота. Пятый гол в составе команды Карло Анчелотти забил Вальверде. Гол престижа в составе «лепестков» забил Жоау Филипе.
Мадридцы заняли первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский клуб набрал два очка и вылетел из еврокубков.
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