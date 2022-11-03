Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Селтик»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

«Реал» Мадрид — «Селтик»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт
Комментарии

2 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Селтиком». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Спустя шесть минут после стартового свистка Лука Модрич открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 21-й минуте Родриго укрепил преимущество. Бразилец также с «точки» отправил мяч в ворота соперника.

Во втором тайме счёт до разгромного довёл Марко Асенсио. Даниэль Карвахаль открылся на правом краю штрафной и в падении вернул мяч обратно — Марко в касание уложил мяч в угол. Спустя 10 минут Винисиус Жуниор забил четвёртый гол «Королевского клуба». Федерико Вальверде с правого фланга прострелил во вратарскую — Джо Харт на перехвате не достал до мяча, а Карл Старфельт не смог сдержать Винисиуса. Бразилец подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота. Пятый гол в составе команды Карло Анчелотти забил Вальверде. Гол престижа в составе «лепестков» забил Жоау Филипе.

Мадридцы заняли первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский клуб набрал два очка и вылетел из еврокубков.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Клопп: мне нравится Кварацхелия.

Юран назвал лучшего иностранного тренера в истории российского чемпионата.

Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022