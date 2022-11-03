«Ювентус» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, авторы голов

Французский «ПСЖ» одержал победу над итальяским «Ювентусом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:1. Матч прошёл в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Счёт в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.
Снова вперёд парижан на 69-й минуте вывел вышедший на замену португальский защитник Нуну Мендеш.
«ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1\8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Клопп: мне нравится Кварацхелия.
Юран назвал лучшего иностранного тренера в истории российского чемпионата.
Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону».
- 3 ноября 2022
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00