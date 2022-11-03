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«Ювентус» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, авторы голов

«Ювентус» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, авторы голов
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Французский «ПСЖ» одержал победу над итальяским «Ювентусом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:1. Матч прошёл в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».

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Счёт в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.

Снова вперёд парижан на 69-й минуте вывел вышедший на замену португальский защитник Нуну Мендеш.

«ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1\8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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