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«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» за 2.27.

«Поговорим о вояже «МЮ» в гости к «Реалу Сосьедад». Это будет любопытная игра. В сентябре в очном матче было больно команде тен Хага, но сейчас уже совсем всё по-другому.

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После серьёзной пощёчины от «Ман Сити» команда тен Хага перестроилась. Он решил проблему Криштиану Роналду. Сейчас этот «МЮ» готов выигрывать, что дома, что в гостях, что в АПЛ.

«Реал Сосьедад» чувствует себя не очень хорошо. На выезде это совсем другая команда, ведь там и ответственности меньше.

Сейчас голевая форма «МЮ» куда существенней, а когда победа «Манчестера» оценивается коэффициентом за двойку, то такое надо брать», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.61.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

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