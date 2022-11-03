«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ».
Ставка: победа «МЮ» за 2.27.
«Поговорим о вояже «МЮ» в гости к «Реалу Сосьедад». Это будет любопытная игра. В сентябре в очном матче было больно команде тен Хага, но сейчас уже совсем всё по-другому.
10 лучших прогнозов на сегодня.
После серьёзной пощёчины от «Ман Сити» команда тен Хага перестроилась. Он решил проблему Криштиану Роналду. Сейчас этот «МЮ» готов выигрывать, что дома, что в гостях, что в АПЛ.
«Реал Сосьедад» чувствует себя не очень хорошо. На выезде это совсем другая команда, ведь там и ответственности меньше.
Сейчас голевая форма «МЮ» куда существенней, а когда победа «Манчестера» оценивается коэффициентом за двойку, то такое надо брать», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
Григорян: Шупо-Мотинг — гадкий утёнок, эффективно заменяющий Левандовского.
Ибрагимович: в «Барселоне» я потерял свою идентичность.
Тен Хаг: у Роналду есть лидерские качества.
- 3 ноября 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30