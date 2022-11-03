«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Сибирь».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 2.38.



«Хоть убейте, но не производит «Сибирь» какого-то целостного впечатления. Вроде только что блестяще отыграла домашнюю серию, выиграв четыре матча подряд, в том числе и у «Барыса», поехала в Казахстан – и сразу же поражение. И ведь нельзя сказать, что «Сибирь» совсем уж домашняя команда, но на выезде она выглядит скованной.



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И это особенно заметно в матчах с «Авангардом». То есть там, несмотря на более чем двукратное преимущество «ястребов» по количеству побед за последнее десятилетие, в новосибирских матчах ещё туда-сюда. А вот в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на разнообразных площадках «Авангарда» (сейчас уже третья по счету), «Сибирь», как говорится, имеет бледный вид и конскую улыбку: всего одна победа.



А «Авангард» к тому же именно дома расправил крылья и в последнее время в своём новом дворце дерёт соперников исправно. То есть тут, в принципе, всё ясно и достаточно предсказуемо. «Сибирь» обороняться умеет, «Авангард» хорошо отбивается дома, то есть получим мы весьма «низовой» матч с тоталом, вряд ли превышающим 5.5. По итогам матча «Авангард» заработает два очка. Надеюсь, что и новосибирцам что-нибудь перепадёт, но ставить на это не буду – им для этого должно сильно повезти, прямо-таки переть», — сказал Лебедев.

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