«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Зухры Уразбахтиной на «зелёное дерби» КХЛ

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.67.



«Ак Барс» прервал серию из 13 матчей, в которых он не побеждал в основное время и обыграл «Нефтехимик». Следом был матч с ЦСКА, в котором казанцы всерьёз закусились с одной из сильнейших команд лиги. Шипачёв и Радулов отдали по голевой передаче, а на счету Войнова два ассиста. Лидеры постепенно раскрываются, поэтому в матче с «Салаватом» кому-то из этой компании удастся забить.



10 лучших прогнозов на сегодня.



«Салават Юлаев» шёл очень уверенно. Дважды обыграл «Ак Барс», разгромил «Барыс», но затем досадно проиграл «Амуру», причём уфимцы забросили всего лишь одну шайбу.



Думаю, что на этот раз победит «Ак Барс». Полагаю, что обе команды отметятся, но в целом голов будет не так много. Вратари «Салавата» стабильны, а голкиперы «Ак Барса» начали восстанавливаться после неудачного периода», — сказала Уразбахтина.



Экспресс с коэффициентом 10.61.

Прогноз на матч «Детройт» — «Вашингтон» с коэффициентом 11.25.



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Прогноз на матч «Локомотив» — «Металлург» с коэффициентом 16.75.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.



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