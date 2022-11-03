«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: результативная ничья за 4.35.
«Реал Сосьедад» немного притормозил в чемпионате и проиграл два раза кряду не самым серьёзным оппонентам. Однако в Лиге Европы испанцы смотрятся очень внушительно и уже обеспечили себе участие в весенней стадии турнира. Да, в последнем туре коллектив может лишиться первой строчки, которая немаловажна в плане проведения матчей плей-офф, что заставит его подойти со всей серьёзностью к противостоянию. Вероятнее всего, баски имеют желание оформить и шестую победу в группе, хотя соперник весьма опасен сейчас.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Манчестер Юнайтед» набрал очень приличный ход и уступил лишь однажды в десяти прошлых играх во всех турнирах. «Красные дьяволы» ощутимо поправили свои дела в АПЛ и очень убедительны в Лиге Европы, уже гарантировав себе евровесну. У англичан есть теоретические шансы на первую строчку в квартете, однако для этого нужно обыграть басков в их стенах, что будет очень непросто осуществить на практике.
На мой взгляд, обе команды сейчас находятся в равных условиях и отдать кому-то предпочтение весьма сложно. «Реал Сосьедад» играет на своём поле, но гости превосходят его по именам и опыту, да и мотивация у «красных дьяволов» будет повыше. Я считаю, что встреча пройдёт в обоюдоострой борьбе, команды смогут забить друг другу, а завершится всё ничейным исходом», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
Григорян: Шупо-Мотинг — гадкий утёнок, эффективно заменяющий Левандовского.
Ибрагимович: в «Барселоне» я потерял свою идентичность.
Тен Хаг: у Роналду есть лидерские качества.
- 3 ноября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45