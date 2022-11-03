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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: результативная ничья за 4.35.

«Реал Сосьедад» немного притормозил в чемпионате и проиграл два раза кряду не самым серьёзным оппонентам. Однако в Лиге Европы испанцы смотрятся очень внушительно и уже обеспечили себе участие в весенней стадии турнира. Да, в последнем туре коллектив может лишиться первой строчки, которая немаловажна в плане проведения матчей плей-офф, что заставит его подойти со всей серьёзностью к противостоянию. Вероятнее всего, баски имеют желание оформить и шестую победу в группе, хотя соперник весьма опасен сейчас.

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«Манчестер Юнайтед» набрал очень приличный ход и уступил лишь однажды в десяти прошлых играх во всех турнирах. «Красные дьяволы» ощутимо поправили свои дела в АПЛ и очень убедительны в Лиге Европы, уже гарантировав себе евровесну. У англичан есть теоретические шансы на первую строчку в квартете, однако для этого нужно обыграть басков в их стенах, что будет очень непросто осуществить на практике.

На мой взгляд, обе команды сейчас находятся в равных условиях и отдать кому-то предпочтение весьма сложно. «Реал Сосьедад» играет на своём поле, но гости превосходят его по именам и опыту, да и мотивация у «красных дьяволов» будет повыше. Я считаю, что встреча пройдёт в обоюдоострой борьбе, команды смогут забить друг другу, а завершится всё ничейным исходом», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.61.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

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