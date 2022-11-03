«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.36.
«Обсудим очередной матч КХЛ. Нас снова ждет «зелёное дерби». Два таких дерби мы видели совсем недавно. 22 октября «Ак Барс» дома проиграл со счетом 2:3. Уже 26 октября «Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса» (4:1).
10 лучших прогнозов на сегодня.
Там было всё, в принципе, похоже. «Салават Юлаев» вёл в счете и удерживал своё преимущество, хотя говорят, что против «Ак Барса» так играть очень опасно, мол, там собраны мастеровитые хоккеисты. Но сейчас казанский клуб потерял уверенность в себе.
Особо «Салават Юлаев» обсуждать не стоит. После победы над «Ак Барсом» была победа над «Барысом» (5:1), но затем осечка в игре с «Амуром», где случилось поражение по буллитам.
«Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика», что и неудивительно. Но уже Радулова в составе не было. Он вернулся в матче с ЦСКА в третье звено, но казанцы уступили (2:3). «Ак Барс» выпал из зоны плей-офф, а это ещё один повод для серьёзного давления на команду. «Ак Барс» выиграл два из последних 11 матчей. Всё очень плохо у «Ак Барса».
В связи с этим я предлагаю простой кэф — 2.36 на то, что «Салават Юлаев» выиграет в матче, пусть даже в дополнительное время. Этот кэф не стоит игнорировать, так как «Ак Барс» находится в удручающем состоянии, а «Салават» как раз в отличной форме. Даже когда появляются слухи о переходе Радулова в «Салават Юлаев», то сразу возникает мнение, что не стоит туда присылать новых звёздных игроков, так как в команде всё пока хорошо.
Я сам изначально прогнозировал успех «Ак Барсу» в этом сезоне, но сейчас команда идёт очень низко, а кого подвигать сверху? «Барыс»? «Адмирал»? Обе команды очень неплохие и играют рационально и успешно.
Сейчас я больше верю в «Салават Юлаев», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.
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