«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани 3 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 4.10.
«Эпоха массового террора в рядах руководящего состава «Ак Барса» ещё не наступила, но она уже где-то совсем близко. И хоть после «Салавата» у «больших татар» будет пара матчей, где можно будет перевести дух, и даже ещё один раз будет «Нефтехимик», так ведь до них ещё дожить надо и как-то в четвёртый раз пережить «Салават».
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Что же касается «Салавата», то он, похоже, так готовился к очередному «зелёному дерби», так готовился, что совсем забыл про матч с «Амуром». А когда спохватился, буллитная серия уже закончилась. И такая красивая серия из шести побед накрылась медным тазом. То есть всё получилось, как обычно: хотели выиграть на классе, но получилось только проиграть.
Что нас ждёт в Казани? Битва, понятное дело, будет, и она вновь будет не слишком результативной. Больше пяти шайб на двоих соперники в этом сезоне ещё не забивали, хоть и успели надоесть друг другу до тошноты. Нечто подобное, уверен, будет и на этот раз, и можно смело столбиться на тотал ниже 5.5. А вот кто победит – вопрос, конечно, интересный. Думаю, что «Салават» — просто потому, что он, при прочих равных, на выезде играет лучше, чем дома. Но на победу в основное время не положусь. Прогноз такой: два очка «Салавата» при тотале менее 5.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.
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