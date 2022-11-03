«Кёльн» — «Ницца»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги конференций

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Кёльн» — «Ницца» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги конференций.



Ставка: победа «Кёльна» за 1.97.



«Кёльн» и «Ницца» уже провели по пять матчей в группе D Лиги конференций. «Ницца» сейчас лидирует, «Кёльн» отстаёт всего на одно очко, расположившись на третьей строчке. Предстоящий матч может обернуться рокировкой в турнирной таблице и поменять команды местами. По сути, команды будут биться за выход в плей-офф, и для них этот матч решающий. Французам главное не проиграть, ничейный результат их устроит, а для немцев очень важна победа, чтобы продолжить свой путь в еврокубках весной.



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В ЛК «Кёльн» дважды проиграл сербскому «Партизану», дважды обыграл чешский «Словацко», и с «Ниццей» сыграл вничью (1:1). В Бундеслиге «Кёльн» хоть и занимает 10-ю строчку, но команды впереди идут очень плотно, и всего одна-две победы отделяют команду от зоны еврокубков. «Кёльн» последнее время начинает часто просиживанием в обороне, и поэтому не получается обыграть соперников с крупным счётом. В «Кёльне» нет главного бомбардира команды, но можно выделить нападающего Штеффена Тиггеса, который забивает каждую четвёртую игру. И предстоящий матч как раз будет четвёртым после трёх безголевых для него выступлений. Я думаю, он пробьёт ворота «Ниццы». У «Кёльна» сильная мотивация для победы, плюс команда играет дома. Коллектив из Германии выложит все силы в предстоящей игре, и думаю, сумеет одержать непростую, но очень важную победу.



«Ницца» в Лиге конференций обыграла первый раз «Словацко», но проиграла им в ответном матче. С «Партизаном» первый матч сыграла вничью, но потом, к всеобщему удивлению, обыграла их (2:1) в последнем матче. И про ничью с «Кёльном» уже писал выше. В ЛК у команды из Франции дела обстоят пока наилучшим образом, чего не скажешь о Лиге 1, где «Ницца» расположилась на 10-й строчке. Но это следствие не самого удачного начала чемпионата. Сейчас «Ницца» взяла себя в руки и последние четыре матча не проигрывает. Подопечные Фавра при схеме 4-4-2 делают большой акцент на оборону, что неплохо отображается на результате. «Ницца» стала меньше пропускать, и хоть и возросла нагрузка на нападающих, им удаётся реализовать почти половину опасных моментов. И уже восемь игр не было такого, чтоб ворота соперника оставались нетронутыми.



При хорошем раскладе «Ниццу» устраивает ничья с «Кёльном», но нельзя забывать, что для соперника ничья равна поражению. Коллектив из Франции играет на выезде, и будет непросто в чужой обстановке. Я на своём опыте знаю, что такое атмосфера стадиона Бундеслиги, особенно на важным матчах. Так как «Кёльн» играет дома, поверю в свой любимый немецкий футбол. Хотя «Ницца» не сдастся без боя. Мой прогноз — победа «Кёльна», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 10.61.



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