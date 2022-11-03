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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция
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3 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Экспресс с коэффициентом 10.61.

Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.00. Шансы уфимцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.

Эксперты сомневаются, что матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.04, а на ТМ 4.5 дают 1.78.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.20. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.51, а на успех «Салавата Юлаева» можно поставить за 2.55.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.

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