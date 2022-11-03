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«Локомотив» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Металлург».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.34.

«Не так давно ваш покорный слуга отметил четверть века в спортивной журналистике. И, поверьте, всю эту четверть века я читал про невыносимую для человеческого глаза модель игры «Локомотива». Дескать, как только ярославские болельщики все это терпят? Да нормально терпят. Особенно когда с этой моделью связаны все достижения клуба. Ведь даже в эпоху пана Вуйтека, когда игру «Локомотива» никто не называл оборонительной, а все называли ее сбалансированной, любимым счётом у железнодорожников было 2:0. Причём через два матча на третий вторая шайба залетала в пустые ворота. И когда несколько поколений болельщиков вырастают на таком хоккее, они умеют находить в нём свою красоту.

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Поэтому Никитин идёт в правильном направлении. И вот уже два матча «Локомотив» не пропускает от слова «вообще». И «Магнитку», которая вдруг в Москве не сумела забросить вторую шайбу, в Ярославле могут ждать большие сюрпризы.

Давайте не будем забывать, что по общей статистике личных встреч за последние 15 лет «Локомотив» превосходит «Магнитку» по количеству побед на треть. И конкретно в междусобойчиках, сыгранных в Ярославле в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, тоже у железнодорожников преимущество, пусть и совсем маленькое – шесть побед против четырёх.

Именно поэтому, заодно глядя на домашнюю игру «Локомотива», прогнозирую в предстоящем матче маленькую, но гордую хозяйскую победу», — сказал Лебедев.

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