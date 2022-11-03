«Локомотив» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Металлург».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.34.
«Не так давно ваш покорный слуга отметил четверть века в спортивной журналистике. И, поверьте, всю эту четверть века я читал про невыносимую для человеческого глаза модель игры «Локомотива». Дескать, как только ярославские болельщики все это терпят? Да нормально терпят. Особенно когда с этой моделью связаны все достижения клуба. Ведь даже в эпоху пана Вуйтека, когда игру «Локомотива» никто не называл оборонительной, а все называли ее сбалансированной, любимым счётом у железнодорожников было 2:0. Причём через два матча на третий вторая шайба залетала в пустые ворота. И когда несколько поколений болельщиков вырастают на таком хоккее, они умеют находить в нём свою красоту.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Поэтому Никитин идёт в правильном направлении. И вот уже два матча «Локомотив» не пропускает от слова «вообще». И «Магнитку», которая вдруг в Москве не сумела забросить вторую шайбу, в Ярославле могут ждать большие сюрпризы.
Давайте не будем забывать, что по общей статистике личных встреч за последние 15 лет «Локомотив» превосходит «Магнитку» по количеству побед на треть. И конкретно в междусобойчиках, сыгранных в Ярославле в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, тоже у железнодорожников преимущество, пусть и совсем маленькое – шесть побед против четырёх.
Именно поэтому, заодно глядя на домашнюю игру «Локомотива», прогнозирую в предстоящем матче маленькую, но гордую хозяйскую победу», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.
Прогноз на матч «Детройт» — «Вашингтон» с коэффициентом 11.25.
Бывший игрок «Питтсбурга» сравнил Овечкина с Кросби.
Райан Рейнольдс хочет купить клуб НХЛ.
Сын Горди Хоу: если бы папа был тут, он бы следовал за Овечкиным.
- 3 ноября 2022
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45