«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз»— «Вашингтон Кэпиталз».
Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 1.72.
«Лично знаю многих поклонников заокеанского хоккея, которые постепенно превратились из болельщиков «Детройта» в болельщиков «Вашингтона». Любовь к «Детройту» постепенно угасала, пропорционально снижению количества российских хоккеистов, и окончательно умерла после увольнения оттуда Паши Дацюка. Любовь же к «Вашингтону» стала максимальной к старту сезона-2007/2008, когда там появилась русская тройка, которая вместе с Ковальчуком и «дала стране угля» в Квебеке.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Между прочим результаты личных встреч между вышеупомянутыми командами почти полностью соответствовали народной российской любви. И если во времена Славы Фетисова «Вашингтон» «красным крыльям» был не соперник, то теперь картина прямо противоположная: «капиталисты» мордуют «Детройт» везде, где только поймают. И даже в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в Городе моторов в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Вашингтон» победил восемь раз, а «Детройт» только дважды.
То есть «Вашингтон» играть в Детройте умеет и любит. Отсюда и пляшем, прогнозируя два очка для гостей, добытых в любой легальной форме. Надеюсь, Овечкин сделает ещё шажок к великому Горди Хоу, и вообще матч понравится всем, в том числе и тем, кто раньше болел за «Детройт», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
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