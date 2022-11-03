Прогноз «Чемпионата» на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев», который состоится 3 ноября.
Ставка: победа «Салавата» с нулевой форой за 2.50.
«Ак Барс» не сумел продлить победный импульс, полученный командой после успеха в игре с «Нефтехимиком». Знарок вернул в состав Радулова, в воспитательных целях отстранённого было от тренировок с командой.
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Ветеран во встрече с ЦСКА отдал голевой пас, но это не спасло «барсов» от очередного поражения. Армейцы победили со счётом 3:2 и выбили клуб из Казани из кубковой восьмёрки Востока.
«Салават Юлаев» не сумел справиться с насыщенной обороной «Амура» и уступил «тиграм» по буллитам (1:2). Завершилась победная серия подопечных Вячеслава Козлова из шести матчей. Нужно отметить, что хоккеисты из Уфы в основное время не уступили девять встреч подряд.
Удачные результаты позволили гостям занять вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что у «Салавата» лучшая оборона на Востоке — всего 43 пропущенные шайбы после 24 матчей.
«Ак Барс» на текущем отрезке чемпионата находится в явном игровом кризисе. Тактическая схема и планы на матч, которые готовит тренерский штаб Знарка, раз за разом терпят провал. На фоне уверенного в себе Виктора Козлова и его подопечных у «барсов» откровенно мало шансов на удачный исход игры. Рекомендуем изучить ставку «победа «Салавата Юлаева» с форой (0) за 2.50».
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «победа «Салавата Юлаева» за 3.57». Два последних личных матча в Казани выиграли подопечные Виктора Козлова.
Экспресс с коэффициентом 12.0.
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