Прогноз на матч «Боруссия М» — «Штутгарт»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия М» — «Штутгарт».
Ставка: победа «Боруссии» за 2.14.
«Жеребята» сейчас как иллюстрация присказки про «что такое не везёт и как с этим бороться». Обилие травм подкосило оборону хозяев, и они стали помногу пропускать от любого соперника. Последней командой, которая забила «Боруссии» меньше двух голов, был ещё «Лейпциг».
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Вот только случилось это аж в середине сентября. После этого «Боруссия» в шести матчах пропустила 16 голов и смогла набрать в них всего четыре очка, хоть и забивала в каждой игре.
«Штутгарт» прибавил в последних матчах, но побеждал он откровенно слабые команды, а когда попал на другую «Боруссию», то был нещадно бит. Гостевые матчи даются «швабам» с трудом, да и вообще команда выглядит сомнительно, она пока играет без постоянного тренера, да и по составу уступает многим, в том числе и «Боруссии».
Хозяевам пора брать себя в руки и прерывать череду неудач. Соперник для этого подходящий, если не побеждать такие команды, как «Штутгарт», то кризис может затянуться надолго. Поставить на победу «Боруссии» можно за 2.14.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
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