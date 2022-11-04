«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В этом матче вполне можно было бы ждать неожиданности со стороны «Куньлуня», находись соперники в одинаковых условиях. Но волею календаря у «Спартака» оказалось на два дня отдыха больше, и в нынешних условиях это очень большое преимущество.

В остальном же никакого преимущества у хозяев нет. В последнее время они катятся по наклонной, и, такое ощущение, что никак не могут отойти от дальневосточного турне, которое, к слову, провели совсем неплохо. Правда, и соперников уровня «Куньлуня» после возвращения не было, зато теперь будет. Причём он будет достаточно измученным, играя пятый матч через день.

Что же касается статистики личных встреч, то она, в первую очередь, обозначает нам не особо большой, но всё-таки наличествующий «домашний уклон» серии. И в шести «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Спартака», у красно-белых четыре победы. А по общей статистике, куда входят и «товарняки», практически равенство.

Прогноз получается таким: два очка «Спартака», которые красно-белым придётся из «Куньлуня» выжимать. Соперники будут ловить друг друга на ошибках, поэтому тотал вряд ли превысит 6.5. И не факт, что всё закончится в основное время, но на это я зарекаться не стану».

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Куньлунь» с коэффициентом 5.20.

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