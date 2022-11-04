«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.98.
«В этом матче вполне можно было бы ждать неожиданности со стороны «Куньлуня», находись соперники в одинаковых условиях. Но волею календаря у «Спартака» оказалось на два дня отдыха больше, и в нынешних условиях это очень большое преимущество.
В остальном же никакого преимущества у хозяев нет. В последнее время они катятся по наклонной, и, такое ощущение, что никак не могут отойти от дальневосточного турне, которое, к слову, провели совсем неплохо. Правда, и соперников уровня «Куньлуня» после возвращения не было, зато теперь будет. Причём он будет достаточно измученным, играя пятый матч через день.
Что же касается статистики личных встреч, то она, в первую очередь, обозначает нам не особо большой, но всё-таки наличествующий «домашний уклон» серии. И в шести «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Спартака», у красно-белых четыре победы. А по общей статистике, куда входят и «товарняки», практически равенство.
Прогноз получается таким: два очка «Спартака», которые красно-белым придётся из «Куньлуня» выжимать. Соперники будут ловить друг друга на ошибках, поэтому тотал вряд ли превысит 6.5. И не факт, что всё закончится в основное время, но на это я зарекаться не стану».
Экспресс с коэффициентом 7.54.
Две ставки на матч «Северсталь» — «Сочи».
Прогноз на матч «Спартак» — «Куньлунь» с коэффициентом 5.20.
Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ.
- 4 ноября 2022
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15