«Реал Сосьедад» — «МЮ»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт, кто забивал

3 ноября состоялся матч шестого и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» на своём поле принимал «Манчестер Юнайтед».

Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск.

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Манкунианцы сумели забить быстрый гол, когда на 17-й минуте встречи дебютным голом отличился 18-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо после передачи форварда Криштиану Роналду.

Последующие минуты матча прошли под диктовку хозяев, которые нанесли больше ударов по воротам, нежели подопечные Эрика тен Хага. Итоговый результат матча — 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Благодаря победе «красные дьяволы» набрали 15 очков, но всё равно остались на второй строчке группы Е из-за разницы голов по итогам шести туров. «Манчестер Юнайтед» весной начнёт свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала. «Реал Сосьедад», занявший первое место (15 очков), вышел напрямую в 1/8 финала.

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