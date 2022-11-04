«Трактор» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.50

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Витязь».
Ставка: победа «Трактора» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.50.
«Можно констатировать, что оба соперника понемногу возвращаются в присущее им состояние, идя при этом противоположными курсами. «Трактор» всё больше выигрывает и набирается уверенности. «Витязь», наоборот, всё больше проигрывает, и всё больше становится похожим на ту самую лишнюю команду в зоне плей-офф Западной конференции, которая в конечном итоге уступит своё место «Северстали» (когда та разберётся со своими проблемами).
Поскольку на этих встречных курсах играть соперникам предстоит в Челябинске, то и особых вопросов по фавориту предстоящего поединка, в принципе, нет. Суровые челябинские парни прилично проводят свою нынешнюю домашнюю серию, уже выиграв в ней два матча. Тогда как у подмосковной команды начинается выездная трёхматчевая серия, а в аналогичной домашней, которая только что закончилась, они проиграли дважды.
Статистика личных встреч никому ничего не обещает. Да, за последние пятнадцать лет челябинцы в общем и целом на небольшое преимущество наиграли. Что же касается десяти последних «междусобойчиков», сыгранных в рамках чемпионатов КХЛ в Челябинске, то там и вовсе ничья.
Раз сухие цифры статистики раскладов не дают, остаётся уповать на текущее состояние команд. А оно именно у «Трактора» по целому ряду позиций видится более стабильным. А раз так, то челябинцы должны дома не мытьём так катаньем набрать два очка. Может быть, даже спокойно, но, скорее всего, изрядно намучившись. При тотале, который вряд ли превысит 5.5».
Экспресс с коэффициентом 7.57.
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