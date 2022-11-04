Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» продолжает домашнюю серию, а настроение в команде неважное – три поражения подряд. Хотя это были очень яркие матчи, в которых красно-белые забросили девять шайб, в том числе четыре в ворота СКА. В четырёх матчах подряд с участием «Спартака» забрасывается не менее шести шайб.

Но результативность – слабое утешение для болельщиков. Команда проиграла в семи из десяти последних матчей и ни в одной из этих встреч не выиграла в основное время. Тренер «Спартака» Борис Миронов рассуждает о психологических кодировках команды, отсутствие которых мешает побеждать. Но дело ведь не только в настрое, но и в слабой игре в обороне, которая допускает такое количество пропущенных голов.

«Куньлунь» под стать «Спартаку» – много забрасывает, но редко выигрывает. У китайской команды шесть поражений в семи матчах, и в каждой из этих игр зрители становились свидетелями не менее пяти шайб. Шесть из семи последних встреч между «Куньлунем» и «Спартаком» были весьма результативными. В них забрасывалось не менее шести шайб. Ставка на тотал больше 4.5 шайбы выглядит отличным вариантом.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

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