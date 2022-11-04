Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» с коэффициентом 2.10

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи».
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.
Несколько недель назад эти команды встретились в Сочи, и та победа, со скромным счётом 2:1, стала последней для «Северстали» на сегодняшний день. Далее последовала серия из шести поражений. Лишь в двух матчах «Северстали» удалось довести дело хотя бы до овертайма. При этом в шести из семи этих матчей зрители становились свидетелями не менее шести заброшенных шайб.
«Сочи» – это команда лиги. У него в два раза меньше очков, чем у предпоследнего места, меньше заброшенных и больше всех пропущенных шайб. Последний раз команда побеждала во Владивостоке ровно месяц назад. 10 следующих матчей завершились 10 поражениями.
Пять из шести последних очных встреч между «Сочи» и «Северсталью» были весьма результативными. В них забрасывалось не менее шести шайб. В текущем сезоне команды очень много пропускают. Ставка на тотал больше 5.5 шайбы выглядит отличным вариантом за коэффициент 2.10.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
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Две ставки на матч «Северсталь» — «Сочи».
Прогноз на матч «Спартак» — «Куньлунь» с коэффициентом 5.20.
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