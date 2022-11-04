«Химки» — «Оренбург»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

«Оренбург» — главное открытие сезона. Команда в первой половине чемпионата показывала содержательный футбол, много забивала, особенно у себя дома на искусственном поле.

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Хочется верить, что она и дальше будет продолжать в том же духе, состав достаточно качественный. Но дальше будет посложнее, все уже начинают воспринимать «Оренбург» всерьёз.

«Химки» продолжают проигрывать, причём без шансов. Тяжёлое зрелище. Получили пять от «Спартака», следом шесть от «Динамо». Просто ужасно. Если не попробуют сыграть более прагматично, то и «Оренбург» может им отгрузить.

Всё-таки считаю, что разум должен возобладать. Нужно брать в этой встрече хоть какие-то очки. Думаю, химчане сыграют более строго, сдержанно, не полезут сразу раскрываться — иначе «Оренбург» накажет.

У меня нет уверенности в победе гостей. «Химкам» просто некуда отступать, надо проявлять характер. «Оренбург» может захлестнуть эйфория, могут слишком поверить в себя. Сыграю аккуратнее – «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

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