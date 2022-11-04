«Северсталь» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Сочи».
Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 1.92.
«Прямо-таки неописуемый матч лидеров: у «Северстали» действующая серия из шести поражений подряд, а у ХК «Сочи» аналогичная, но из десяти. Два красавца. Радует одно — у кого-то эта серия непременно прервётся, даже если он будет этому сопротивляться.
Если без смеха и на полном серьёзе, то для «Северстали» лучшего соперника для выхода из кризиса подобрать невозможно. Особенно с учётом того, что предыдущий матч южане проводили в Санкт-Петербурге, там дважды вели в счёте – в общем, рвали, как могли, свои филейные части на британскую геральдику. Но поскольку игра сочинцев в нынешнем сезоне лучше всего характеризуется немецкой фразой «Ни в Еву Браун, ни в вермахт», то и силы они там последние оставили, и очков не приобрели. И в таком виде перебрались в Череповец.
При этом и статистика личных встреч шансов гостям не оставляет. Особенно с учётом того, что эта серия имеет ярко выраженный «домашний» уклон, когда хозяева забирают 80-85 процентов очков. В десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в Череповце в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Северсталь» победила девять раз.
В общем, домашняя победа «Северстали», в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Пора вставать, череповчане, труба зовёт».
Экспресс с коэффициентом 12.35.
Тренер «Вашингтона»: Овечкин сотворил невероятный подвиг.
Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ.
Илья Самсонов объяснил, почему не разговаривает с родными о хоккее.
Две ставки на матч «Северсталь» — «Сочи».
- 4 ноября 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30