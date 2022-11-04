Прогноз от «Чемпионата» на матч «Химки» — «Оренбург» с коэффициентом 2.38

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург».

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 2.38.

После разгромных поражений в матчах со «Спартаком» и «Динамо» ситуация в «Химках» накалилась до предела. Спартак Гогниев сорвался и показал себя не с наилучшей стороны. Пока все обсуждают эту ситуацию и не заостряют внимание на игре «Химок», а стоило бы.

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Игра у них просто кошмарная, без малейших проблесков хоть какой-то идеи, мысли или плана. Даже на фоне «Оренбурга» хозяева смотрятся как команда, которая должна играть лигой ниже.

«Газовики» выиграли в шести из восьми последних матчей. Вряд ли кто-то мог ожидать такой прыти от команды Марцела Лички. Хороший подбор легионеров, озарение, которое временами находит на Сычевого — всё очень часто складывается в пользу «Оренбурга».

При этом гостей не назовёшь «баловнями судьбы», ведь высокие результаты они заслужили великолепной игрой и самоотдачей. Оренбуржцы не боятся играть в свой футбол даже с признанными грандами.

Найти хоть минимальные шансы «Химок» в матче с таким «Оренбургом» очень сложно. Скорее всего, гости не ограничатся просто минимальной победой, так что можно попробовать поставить на победу «Оренбурга» с форой (-1) за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

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