«Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Штутгарт».

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Ставка 2: победа «Боруссии» М за 2.08.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Боруссия» Мёнхенгладбах после неплохого старта чемпионата начала какую то провальную серию. Вылетели из Кубка Германии, и допустили уже три поражения подряд. Сейчас коллектив расположился на 11-ой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Провалы в обороне, травма основного вратаря. Тем не менее, «Боруссия» использует активный прессинг с первых минут игры и очень неплохо смотрится в атаке, не оставляя ворота соперника нетронутыми.

В предстоящем матче со «Штутгартом» «Боруссия» Мёнхенгладбах не будет экономить силы, чтобы прервать небольшую чёрную полосу и вернуться на свой уровень. Думаю, будет очень результативная игра с множеством опасных моментов.

«Штутгарт» провёл последние несколько игр под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майкла Виммера. Ему удалось вытащить команду из зоны вылета. Сейчас «Штутгарт» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице, а последние несколько игр команда удивляет в хорошем смысле этого слова. Обыграла «Бохум» (4:1) и «Аугсбург» (2:1), где нанесла ударов вдвое больше, чем соперник, но всё же уступила «Боруссии» Дортмунд (0:5).

У «Штутгарта» поменялась тактика под руководством Виммера. Он стал играть в атакующий футбол, идти в активный прессинг и создавать множество голевых моментов. Я думаю, что в предстоящем матче ворота Гладбахской «Боруссии» не останутся нетронутыми, особенно учитывая их проблемы в обороне!

Мой прогноз — победа «Боруссии» Мёнхенгладбах, обе забьют, и за матч будет забито три и более голов».

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч «Факел» — «Краснодар» с коэффициентом 4.40.

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Прогноз на матч «Труа» — «Осер» с коэффициентом 2.85.

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